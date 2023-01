Flamengo e Bangu ficam no 1 a 1 no Raulino de Oliveira - Diário do Vale

Flamengo e Bangu ficam no 1 a 1 no Raulino de Oliveira

Matéria publicada em 24 de janeiro de 2023, 23:27 horas

Mesmo com o apoio da torcida, time sub-20 do Fla não consegue vencer

Fotos: Daniel Silva

Volta Redonda – O Flamengo empatou em 1 a 1 com o Bangu, na noite desta terça-feira (24), no Estádio da Cidadania ou Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O Bangu saiu na frente do marcador. O gol de Renatinho deixou pegou o Flamengo de surpresa, nos últimos minutos do primeiro tempo.

O Flamengo só foi empatar no final da segunda etapa. Uma falha da defesa do Bangu deu o empate ao rubro-negro. Na jogada, Mateusão roubou de Patrick e tocou para Lorran acertar um bonito chute no ângulo.