Flamengo é Campeão Carioca

Rio –

O Flamengo venceu o Nova Iguaçu por 1×0 e conquistou o título do Cariocão 2024, de forma invicta e sofrendo apenas um gol, marcado justamente pelo adversário da decisão no primeiro turno.

O time da Gávea, que havia vencido o primeiro jogo por 3×0, foi superior e bateu novamente o time da Baixada Fluminense.

A equipe comandada pelo treinador Tite tomou conta do jogo, protagonizando as principais jogadas de ataque.

O Laranjão da Baixada, que foi uma das grandes surpresas da competição, pouco ameaçou a defesa rubro-negra.

O gol do título do Flamengo foi marcado por um velho conhecido da torcida, Bruno Henrique, que recebeu dentro da área e acertou um lindo chute no ângulo, sacramentando a vitória do seu time.