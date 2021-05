Matéria publicada em 22 de maio de 2021, 23:13 horas

Rio – O Flamengo conquistou o título do Campeonato Carioca de 2021 com placar de 3 a 1 sobre o Fluminense, na segunda partida da final do Estadual, neste sábado (22), no Maracanã. Com isso, o rubro-negro carioca conquista o 37° título da competição, sendo terceiro seguido (2019-2020-2021).

Os responsáveis pela vitória foram Gabi Gol e João Victor Gomes da Silva que fizeram gols pelo Flamengo. Já Fred marcou um pelo Fluminense.

Primeiro gol veio aos 43 minutos após penalidade máxima por cima de Arrascaeta, que foi derrubado pelo goleiro do Fluminense. Gabigol cobrou o pênalti no alto, não dando chance para Marcos Felipe.

O segundo gol foi aos 46 minutos, após troca de passes do Flamengo. Filipe Luís tocou para Gabigol na esquerda da área e o atacante bateu cruzado. Marcos Felipe encostou na bola, mas ainda sim entrou na rede do Fluminense.

Fluminense diminuiu a vantagem do Flamengo aos 05 minutos do segundo tempo. O gol de Fred também foi de pênalti.

Já o último gol da partida veio aos 41 minutos, quando Pedro fez jogada individual e tocou para Vitinho, que devolveu, o camisa 21 chutou e Marcos Felipe defendeu. Na sobra, João Gomes marcou 3 a 1 para o Flamengo, garantindo a vitória e o campeonato.