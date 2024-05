Rio de Janeiro – Após a vitória do Flamengo sobre o Corinthians, no Maracanã neste sábado (11), o diretor de futebol Bruno Spindel concedeu entrevista coletiva na qual confirmou a posição do clube contrária à paralisação do Campeonato Brasileiro devido às chuvas que atingiram a região Sul do Brasil.

Diante da situação, Grêmio, Internacional e Juventude estão impedidos de treinar e jogar.

A CBF e clubes debatem uma eventual paralisação, Botafogo, Fluminense e Vasco são a favor.