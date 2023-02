Flamengo é derrotado pelo Al Hilal e adia sonho do bi mundial - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de fevereiro de 2023, 18:18 horas

Tânger – O Al Hilal conseguiu sua revanche. Três anos depois, num reencontro com o Flamengo, o time da Arábia Saudita venceu nesta terça-feira (7) com autoridade, por 3 a 2, pela Copa do Mundo de Clubes da FIFA, em Tânger, no Marrocos, e garantiu pela primeira vez na história de seu país a vaga na final do torneio.

Na edição de 2019 do Mundial, o Fla havia vencido o time saudita de virada, também pelas semis, por 3 a 1 – a equipe então seria derrotada pelo Liverpool por 1 a 0, em jogo definido só na prorrogação. Dessa vez, porém, depois de buscar o empate, o time carioca não conseguiu completar sua reação.

Astro da seleção da Arábia Saudita, Salem Aldawsari marcou os dois primeiros gols da equipe do Oriente Médio, de pênalti. Ambas as faltas foram sofridas pelo argentino Luciano Vietto, que depois completaria a contagem com um belo gol no segundo tempo. Pedro fez os dois do Flamengo.

O Al Hilal agora espera o vencedor do confronto entre Real Madrid e Al Ahly nesta quarta-feira, em Rabat, às 16h (horário de Brasília).