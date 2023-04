Flamengo é derrotado pelo estreante Aucas, na altitude de Quito - Diário do Vale

Matéria publicada em 5 de abril de 2023, 21:46 horas

Quito – O Flamengo estreou com derrota para o estreante Aucas, na Copa Libertadores, na noite desta quarta-feira (5). O jogo, realizado nos 2.850 metros de altitude do Estádio Gonzalo Pozo, em Quito, no Equador, terminou 2 a 1 para o time equatoriano. O rubro-negro chegou a dominou a etapa inicial e abriu o placar com Matheus França, mas a situação mudou no segundo tempo. Os gols da virada foram marcados por Castillo e Ordoñez.

Apesar de ter sido campeão de seu país no ano passado, o Aucas ocupa a 12ª posição no campeonato deste ano. O Flamengo estreou poupando titulares porque tem a decisão do estadual contra o Fluminense no domingo e acabou derrotado. A última vez que o Flamengo perdeu em uma estreia do torneio sul-americano foi em 2014, contra o León, do México. Nos últimos quatro anos, enfileirou quatro vitórias. Desta vez, na tentativa de preservar sua força máxima para o jogo de volta contra o Fluminense, pelo Campeonato Carioca, o técnico Vítor Pereira mandou a campo uma equipe alternativa, e a estratégia não funcionou.

Próximo compromisso

O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (9) para enfrentar o Fluminense, às 18h, no Maracanã, pelo jogo de volta da final do Cariocão.



