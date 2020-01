Flamengo e Macaé empatam na estreia do Carioca

Matéria publicada em 19 de janeiro de 2020, 16:59 horas

Rubro-negro formado por jogadores da base pressionou, mas não conseguiu emplacar no Maracanã

Rio de Janeiro – Flamengo e Macaé estrearam a Taça Guanabara, primeiro turno Campeonato Carioca 2020, em um empate por 0 a 0, no Maracanã. A equipe rubro-negra formada por jogadores da base pressionou do começo ao fim, mas não conseguiu emplacar diante os 25 mil torcedores presentes no estádio.

Jogo

O primeiro tempo foi mais equilibrado, pois o Macaé conseguiu chegar com perigo algumas vezes ao ataque, principalmente os três minutos do primeiro tempo, em chute de Paulo Vitor.

O Flamengo teve mais posse de bola durante a maior parte dos 90 minutos, mas não conseguiu aproveitar as chances de gol.

A primeira chance foi aos 35 minutos, quando Lucas Silva arriscou da entrada da área, assustando o goleiro Jonathan. O lance animou os rubro-negros, que pressionaram nos minutos finais.

Primeiro com Yuri recebendo passe na área e tentou o gol por cobertura, porém a bola foi pela linha de fundo. Em seguida, uma sequência de troca de passes fez com que a bola chegasse em Hugo Moura, que obrigou Jonathan a trabalhar novamente.

No segundo tempo, o Flamengo manteve domínio da partida, quase marcando aos dois minutos, quando Vitor Gabriel recebeu passe na área, mas não conseguiu finalizar.

Pepê teve chance de marcar através de uma cobrança de falta, porém Jonathan realizou boa defesa novamente.

O Macaé quase abriu o placar quando Hugo Moura tentou fazer o corte em um cruzamento na área rubro-negra, que quase resultou em um gol contra.

Próxima partida

Na próxima rodada, o Flamengo terá o clássico contra o Vasco, na próxima quarta-feira (22), no Maracanã.

Já o Macaé enfrentará o Boavista, também na quarta-feira, em Bacaxá.

FICHA TÉCNICA

MACAÉ 0 X 0 FLAMENGO

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: Sábado, 18/01/2020

Horário: 16 Horas (Brasília)

Árbitro: Pathrice Wallace Correa Maia

Assistentes: Thiago Henrique N. Corrêa Farinha e Guilherme Vogas Tavares

Renda: R$ 617.161,50

Público: 25.544 pagantes

Cartões amarelos: Gerson (Macaé); Matheuzinho (Flamengo)

MACAÉ: Jonathan, Dudu, Junior Santos, Vladimir e Paulo Vitor; Gedeil, Julinho, Jackson e Gerson (Maranhão); Matheus Babi (Hudson) e Zambi (Wagner Carioca)

Técnico: Mário Júnior

FLAMENGO: Gabriel Batista, Matheuzinho, Dantas (Pepê), Rafael Santos e Ramon; Vinicius, Hugo Moura, Yuri César e Luiz Henrique; Lucas Silva (Rodrigo Muniz) e Vítor Gabriel (Wendel)

Técnico: Maurício Souza (Auxiliar)