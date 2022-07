Flamengo é o primeiro clube a jogar 1,5 mil partidas no Campeonato Brasileiro

Matéria publicada em 30 de julho de 2022, 09:06 horas

Rio – Neste sábado (30), quando entrar em campo pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai escrever mais uma página da sua história, se tornando o primeiro clube a atingir a marca de 1500 partidas disputadas pelo torneio nacional.

O número considera as edições da “Era Moderna” do Campeonato Brasileiro, iniciada em 1971. O Rubro-Negro é detentor de outra marca importantíssima: é o único clube a levantar ao menos uma taça em todas as décadas desde o início da disputa.

O campeonato já passou por muitas mudanças de formato ao longo dos mais de 50 anos de história. Assim, os clubes têm quantidades diferentes de partidas disputadas. Depois do Flamengo, seguem os dois outros clubes que jamais disputaram a segunda divisão: o São Paulo (1.496 jogos) e o Santos (1.476 jogos).

Para celebrar este momento, o clube preparou uma série de iniciativas. As redes sociais oficiais do clube contam com conteúdo especial comemorativo.