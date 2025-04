Flamengo empata com a LDU na altitude de Quito

Equador – Na altitude de 2.850 metros de Quito, o Flamengo ficou no empate por 0 a 0 com a LDU, na noite desta terça-feira (22), no Estádio Casa Blanca, pela terceira rodada do Grupo C da Copa Libertadores. Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos quatro pontos na tabela e segue na briga por uma vaga nas oitavas de final. O próximo compromisso será contra o Central Córdoba, na Argentina. Depois, a equipe de Filipe Luís disputará os dois jogos finais da fase de grupos no Maracanã.

Escalações

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas (Varela); Erick, Everton Araújo, Gerson e Arrascaeta (Luiz Araújo); Bruno Henrique (Everton Cebolinha) e Juninho (Pedro). Técnico: Filipe Luís.

LDU: Gonzalo Valle; De la Cruz, Ricardo Adé, Allala e Quiñónez; Gruezo, Minda (Villamil) e Cornejo; Bryan Ramírez (Pastrán), Álex Arce (Estrada) e Alzugaray (Alvarado). Técnico: Pablo Sánchez.

Agenda

O Flamengo volta a campo no domingo (27), às 16h, no Maracanã, onde enfrenta o Corinthians pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Ficha técnica

LDU 0x0 Flamengo

Competição: Copa Libertadores – 3ª rodada – Grupo C

Local: Estádio Casa Blanca, Quito (Equador)

Data: 22 de abril de 2025

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Derlis Lopez (PAR)

Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e Nadia Weiler (PAR)

Cartões amarelos: Arrascaeta (FLA) e Cornejo (LDU)