Flamengo empata nos acréscimos com o Internacional e fica na vice-liderança do Brasileirão

Matéria publicada em 25 de outubro de 2020, 20:27 horas

Porto Alegre – O Flamengo enfrentou o Internacional fora de casa e conseguiu terminar a partida em um empate nos acréscimos do segundo tempo, na noite deste domingo (25), em Porto Alegre. Com o resultado, o rubro-negro não conseguiu a liderança do Brasileirão, mas está em segundo colocado e segue no G4, junto com Atlético Mineiro e o Fluminense.

A partida foi disputada desde os primeiros minutos do primeiro tempo, quando Abel Hernánez abriu o placar, aos seis minutos para o Internacional. Já o primeiro gol do Flamengo veio aos dez minutos, quando Pedro avançou em velocidade durante um contra-ataque, chegando na intermediária e finalizando rasteiro no canto esquerdo de Marcelo Lomba.

O gol de desempate do Inter veio aos 24 minutos da primeira etapa com Thiago Galhardo. O Internacional continuava na frente até os 49 minutos do segundo tempo, quando Everton Ribeiro recebeu cruzamento e desvio de cabeça para o fundo do gol.

Próxima partida e colocação

O Flamengo está com 35 pontos em 18 partidas, sendo 10 vitórias, cinco empates e três derrotas. A próxima partida no Campeonato Brasileiro será no próximo domingo (1º), contra o São Paulo, no Maracanã, às 16h.