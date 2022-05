Flamengo encara o Sporting Cristal pela Libertadores

Matéria publicada em 23 de maio de 2022, 21:54 horas

Já classificado às oitavas da competição, rubro-negro joga nesta terça (24) em busca da melhor colocação geral

Rio de Janeiro – Flamengo e Sporting Cristal, do Peru, se enfrentam nesta terça-feira (24), às 21h30, no Maracanã, pela sexta rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Já classificado às oitavas da competição, e em primeiro do grupo, o rubro-negro joga em busca da melhor colocação geral possível.

Por sua vez, o Sporting Cristal não tem mais chance de classificação ao mata-mata. Na lanterna, a equipe peruana tenta terminar a Liberta em terceiro do grupo, o que dá direito a uma vaga nas oitavas da Copa Sul-Americana.

Na manhã desta segunda-feira (23), Paulo Sousa deu sequência ao trabalho e comandou um treino tático com os jogadores rubro-negros. O goleiro Diego Alves realizou uma atividade no campo com o fisioterapeuta do clube. Filipe Luís também seguiu o processo de recuperação da lesão na panturrilha esquerda e fez um trabalho leve no gramado.

O Flamengo estreou na Libertadores contra o Sporting Cristal, no Estádio Nacional de Lima, e venceu por 2 a 0, gols de Bruno Henrique e Matheuzinho.

Prováveis escalações

Mandante, o time de Paulo Sousa não deve mudar tanto em relação aos últimos compromissos. A provável escalação do Flamengo é: Hugo Souza; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Pablo e Ayrton Lucas; Thiago Maia (Andreas Pereira), João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Do outro lado do confronto, a equipe do Sporting Cristal também deve repetir o time titular. O adversário do Rubro-Negro deve ir a campo com: Alejandro Duarte (Renato Solís); Johan Madrid, Gianfranco Chávez, Omar Melo e Nilson Loyola; Jesús Castillo e Yotún; Leandro Sosa, Christofer Gonzales e Horacio Calcaterra; Irven Ávila.