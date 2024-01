Flamengo enfrenta o Aster-SP nesta sexta-feira pelas quartas de final da Copinha

Osasco – Após a emocionante vitória sobre o Botafogo-SP, na quarta-feira (17), a equipe Sub-20 do Flamengo voltará nesta sexta-feira (19), ao Estádio Professor José Liberatti, em Osasco, às 19h para enfrentar o Aster-SP, que é uma das equipes sensações desta edição da Copa São Paulo de Futebol Junior – Copinha.

O elenco dos Garotos do Ninho tem mostrado muita raça e qualidade na competição, mesmo após 12 jogadores e o treinador Mário Jorge terem retornado ao Rio de Janeiro para reforçar a equipe profissional na disputa das primeiras rodadas do Cariocão.

Foi com estas características que o time que venceu todos os seus jogos na Copinha até o momento, superou as duras batalhas contra o São José – na terceira fase e Botafogo-SP nas oitavas de final.

Aster chega as quartas de final tendo a segunda melhor defesa da Copinha

O Aster é um clube da cidade de Itaquaquecetuba, localizada na região metropolitana da capital paulista vem realizando uma grande campanha nesta edição da Copinha. Na primeira fase se classificou em primeiro lugar, em um grupo que tinha o Sport Recife-PE, Santo André-SP e Cruzeiro-AL.

O time venceu o Oeste-SP na segunda fase e causou um verdadeiro frisson na competição quando eliminou o gigante e bicampeão Palmeiras na terceira fase. Antes de enfrentar o Flamengo o time paulista bateu o Atlético Guaratinguetá-SP nas oitavas.

O sucesso do time de Itaquaquecetuba na Copinha é comprovado com os seus expressivos números. A equipe é dona da segunda melhor defesa da competição (sofreu apenas dois gols), tem o sétimo melhor ataque (balançou as redes 10 vezes) e venceu cinco jogos e empatou outro.

Os números das duas equipes dão a entender que o confronto de logo mais tem tudo para ser um dos melhores jogos desta edição da Copa São Paulo e quem passar enfrentará o vencedor do jogo entre Cruzeiro-MG e Coritiba-PR, que acontecerá às 21h, na Arena Barueri, em Barueri-SP.