Flamengo estreia hoje pela Copa do Brasil diante do Maringá-PR

Matéria publicada em 13 de abril de 2023, 10:53 horas

Rio – O Flamengo estreia nesta quinta-feira (13) pela Copa do Brasil contra o Maringá-PR, às 20h, no Estádio Willie Davids, no Paraná. O rubro-negro é o atual campeão do torneio, conquistando o tetracampeonato sobre o Corinthians na edição passada.

Nesta semana, o Flamengo demitiu o treinador Vítor Pereira e sua comissão técnica. Mario Jorge, técnico da equipe Sub-20, comandou a atividade no CT. O time treinou na manhã desta quarta-feira (12), e em seguida viajou para Maringá, local da partida.