Flamengo finaliza preparação para confronto contra o São Paulo

Matéria publicada em 13 de setembro de 2022, 20:39 horas

Rio – Tudo pronto para mais uma decisão! O Flamengo finalizou nesta terça-feira (13), no Ninho do Urubu, a preparação para a partida contra o São Paulo, que acontece hoje (14), às 21h45, no Maracanã, pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil.

O técnico Dorival Júnior comandou uma atividade tática para definir o time que começará a partida de amanhã. Caso entre em campo, o zagueiro Léo Pereira completará seu 100º jogo com o Manto Sagrado.

O Flamengo tem marcas expressivas na Copa do Brasil. Ao todo, o Fla já disputou 200 partidas na competição, com 117 vitórias, 50 empates e 33 derrotas. Foram 355 gols marcados e 184 sofridos.

Abaixo estão algumas marcas alcançadas pelo time:

– O Fla é o primeiro time a chegar a 200 jogos;

– O Fla é o time com mais vitórias na história da competição: 117;

– O Fla é o time que mais marcou gols na competição: 355;

– O estádio que o Flamengo mais jogou foi o Maracanã: 72 vezes;

– O Grêmio é o adversário que o Flamengo mais enfrentou: 16 vezes;

– A maior goleada foi contra o Kaburé-TO: 8×0, em 1995;

– Quem mais atuou com o manto na competição: Léo Moura (36 vezes);

– Quem mais fez gols com o manto na competição: Romário (22 gols).