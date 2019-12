Flamengo inicia preparação para final

Matéria publicada em 19 de dezembro de 2019, 20:16 horas

Doha, Catar – Um dia após a confirmação do Liverpool como adversário na final do Mundial de Clubes, o Flamengo fez seu primeiro treino no campo visando a decisão. No pouco tempo liberado para a imprensa, pouca movimentação em campo.

No entanto, o que chamou a atenção foi a conversa que Gabigol teve com Jorge Jesus. Ambos conversaram durante alguns minutos. Outro que falou de perto com o Mister foi o volante Willian Arão.

O restante do treinamento foi fechado para a imprensa e o técnico Jorge Jesus não deu qualquer indício sobre uma possível mudança na escalação para a final. Ainda nesta quinta-feira, o técnico Jorge Jesus vai ver, ao lado do elenco, os vídeos do Liverpool.

Os rubro-negros voltam a campo nesta sexta-feira, quando vão finalizar a preparação para o jogo contra o Liverpool. Após o trabalho, o técnico Jorge Jesus vai falar com a imprensa.