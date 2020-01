Flamengo oficializa chegada de Michael e saída de Reinier

Matéria publicada em 20 de janeiro de 2020, 19:50 horas

Rio de Janeiro – O feriado desta segunda-feira (20) foi movimentado no Flamengo. O clube anunciou, oficialmente, a contratação do atacante Michael, eleito a revelação do último Campeonato Brasileiro.

O jogador, que é o terceiro reforço do Flamengo para a temporada 2020, assinou contrato por cinco anos. A apresentação está marcada pata esta terça-feira (21), às 15h15, no Ninho do Urubu.

Por outro lado, o clube oficializou a saída de Reinier. Flamengo e o Real Madrid C.F. comunicaram que chegaram a um acordo comercial para a transferência do atleta. O contrato foi assinado nesta segunda-feira.

Durante todo este período de negociação, o atleta comprovou o carinho que tem pelo rubro-negro. O Flamengo, por sua vez, ressaltou que todas as partes envolvidas buscaram sempre o melhor para a formação e a carreira do jogador.

Na base do Flamengo, Reinier conquistou a Copa do Brasil Sub-17 em 2018, fazendo os gols nas duas partidas da final contra o Fluminense, no Maracanã. Além disso, foi o líder de assistências e artilheiro do Mundial de Dubai Sub-16 em 2018, onde o clube venceu o Real Madrid na final.

Em seu primeiro ano como profissional, Reinier participou das conquistas do Campeonato Brasileiro e da Conmebol Libertadores, sendo um dos atletas mais jovens a conquistar a competição internacional.