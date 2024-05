Flamengo perde no STF, e Sport é reconhecido como único campeão de 1987

Rio de Janeiro – O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu neste domingo (26), que o Flamengo não é o campeão de 1987. Criada em 1975, a Taça seria entregue ao primeiro clube a vencer o Campeonato Brasileiro três vezes consecutivas ou cinco vezes alternadas. Para receber o prêmio, o time carioca precisava ser oficialmente reconhecido como o campeão de 1987.

Após 37 anos da competição, a Segunda Turma do STF seguiu o parecer do MPF e confirmou o Sport como o único dono do título daquele ano.

O ministro Dias Toffoli, relator do caso, destacou que, ao reconhecer o Sport como campeão, a reivindicação do Flamengo se torna inevitavelmente improcedente. Além de perder o recurso, o rubro-negro foi condenado ao pagamento de uma multa de 1% do valor atualizado da causa. O STF já havia tomado essa decisão em julgamento anterior. A Taça das Bolinhas continua com o São Paulo, o primeiro clube a conquistar cinco campeonatos brasileiros alternados, em 2007.

A polêmica remonta a 1987, quando ocorreram dois torneios nacionais: a Taça Roberto Gomes Pedrosa, conquistada pelo Sport, e a Taça João Havelange, vencida pelo Flamengo. Para definir o campeão do ano, os dois times precisavam disputar uma final, a Copa União. No entanto, o clube carioca se recusou a entrar em campo, e o time de Recife venceu por WO, levando o título do Brasileiro.