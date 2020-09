Flamengo perde para o Ceará por 2 a 0 e segue no G4 do Brasileirão

Matéria publicada em 13 de setembro de 2020, 20:02 horas

Fortaleza – O Flamengo perdeu para o Ceará durante uma partida fora de casa, na noite deste domingo (13), em Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro Série A. O placar final foi de 2 a 0, com gols de Luiz Otávio e Charles.

Partida

Apesar de ter maior controle da bola durante o jogo, o Flamengo não conseguiu aproveitar as boas oportunidades de gol, dando espaço para que o Ceará pudesse marcar os gols da vitória, que ocorreram no segundo tempo.

O primeiro gol surgiu de um escanteio cobrado para a área, onde Luiz Otávio subiu entre os dois zagueiros do clube carioca e cabeceou no cantinho de César, abrindo a vantagem.

Já o segundo gol surgiu aos 10 minutos do segundo tempo, em um cruzamento feito pela direita. Charles apareceu no meio da defesa do Flamengo e desviou com a perna esquerda para marcar o segundo gol do Ceará.

Classificação e próxima partida

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Flamengo jogará contra o Palmeiras, fora de casa, no próximo dia 27, às 16h. O Flamengo está na quarta colocação do Brasileirão, com 17 pontos, sendo cinco vitórias, dois empates e três derrota, mantendo-se no G4.

Já o Corinthians está na 14ª colocação, com nove pontos, divididos entre duas vitórias, três empates e quatro derrotas. A próxima partida no Brasileirão será contra o Bragantino, no dia 19 deste mês, às 19h.