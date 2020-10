Flamengo recebe novo certificado de Clube Formador da CBF

Matéria publicada em 30 de outubro de 2020, 16:25 horas

Rio de Janeiro – O Clube de Regatas do Flamengo recebeu da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), por mais um ano, o certificado de clube formador. De acordo com o documento publicado nesta semana, o Rubro-negro é conhecido como “Entidade de Prática Desportiva Formadora de Atleta, em virtude de ter comprovado o preenchimento cumulativo de todos os requisitos previstos” na lei.

O documento atesta a infraestrutura do futebol de base rubro-negro, que conta com um dos módulos do Centro de Treinamento George Helal e respeita diversos aspectos relevantes para o processo de formação e desenvolvimento do atleta, além de validar e proteger todos os contratos de formação firmados entre o clube e atletas das categorias de base.