Flamengo sofre mais uma goleada no Brasileirão

Matéria publicada em 8 de novembro de 2020, 20:26 horas

Minas Gerais – O Flamengo sofreu mais uma goleada no Brasileirão, a segunda só neste mês de novembro. Desta vez foi perante o Atlético-MG, em Minas Gerais, na noite deste domingo (08). A derrota foi de 4 a 0 e distanciou o Rubro-negro da liderança do Campeonato Brasileiro Série A.

A goleada já começou nos primeiros minutos do primeiro tempo, aos quatro minutos, quando Savarino recebeu a bola na ponta direita e cruzou rasteiro para Eduardo Sasha finalizar.

O segundo gol veio aos sete minutos quando Savarino recebeu lançamento na ponta direita, cortou para o meio e encontrou Keno na ponta esquerda, que dominou, limpou para a direita e finalizou colocado.

Os outros gols vieram no segundo tempo. Aos 13 minutos, quando Guilherme Arana fez boa jogada na ponta esquerda e cruzou na direção do primeiro poste. Eduardo Sasha cabeceou de peixinho. O último gol ocorreu aos 37 minutos quando Savarino acionou Zaracho nas costas da defesa, e o argentino tocou por baixo do goleiro Hugo.

Classificação e próximo jogo

Com a derrota, o Flamengo perdeu a vice-liderança, ficando em terceira colocação na Série A do Brasileirão com 35 pontos, sendo 10 vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

Já o Atlético-MG é o vice-líder do Brasileirão com 35, sendo 11 vitórias, dois empates e seis derrotas.

A próxima partida do Rubro-negro será contra o São Paulo pelas quartas de final da Copa do Brasil, às 21h30, da próxima quarta-feira (11), no Maracanã. O jogo será contra o clube que venceu o Flamengo por 4 a 1 na semana passada pelo Brasileirão.