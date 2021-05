Matéria publicada em 8 de maio de 2021, 23:25 horas

Flamengo venceu Voltaço por 4 a 1; e Vasco venceu Madureira de virada por 2 a 1

Rio de Janeiro – Flamengo se classificou para a final do Campeonato Carioca e o Vasco se classificou para a final da Taça Rio após vencerem o Volta Redonda e o Madureira. O Rubro-negro venceu o Voltaço por 4 a 1, e o Vasco garantiu a classificação em virada por 2 a 1 com o Madureira.

Flamengo

O Flamengo conseguiu uma classificação tranquila tanto no primeiro quanto no segundo jogo contra o Volta Redonda. As duas partidas somam sete gols, sendo três no primeiro confronto e quatro no segundo, que ocorreu neste sábado, no Maracanã. Os gols de hoje foram de Gabi Gol, Victor Vinícius e Michael Richard para o Flamengo e um gol de pênalti de João Carlos para o Voltaço.

O Rubro-negro abriu o placar aos 11 quando Gabigol lançou a bola para Michael, e o camisa 19 desloca o goleiro Andrey para fazer 1 a 0 para o Flamengo.

Era jogo decisivo, mas parecia dia de treino. Mesmo com um time reserva, o Flamengo voltou a dominar o Volta Redonda, desta vez com goleada, por 4 a 1. O novo triunfo, conquistado na noite deste sábado, garantiu com folga o time de Rogério Ceni na final do Campeonato Carioca. Como havia vencido o jogo de ida por 3 a 0, o Fla fechou o confronto com placar agregado de 7 a 1.

Gabriel e Vitinho foram os principais destaques da partida, que mais lembrou um jogo-treino. Único titular que começou jogando, o primeiro anotou dois gols, enquanto o companheiro brilhou na armação, movimentou o time no segundo tempo e também deixou sua marca.

Na final, o Fla vai enfrentar o vencedor do confronto entre Fluminense e Portuguesa, que se enfrentam neste domingo. O jogo de ida terminou em empate por 1 a 1, sendo que o Flu tem a vantagem de jogar pelo empate para alcançar mais uma vez a final do Estadual.

Apesar da boa vantagem conquistada na ida, o Flamengo começou o jogo com um susto. Logo no primeiro minuto, João Carlos abriu o placar, em favor do Volta Redonda. Mas o árbitro anulou o gol por impedimento após consultar ao VAR. O time visitante era todo ataque, chegando a impor pressão sobre a defesa rubro-negra.

Mas o bom momento do Volta Redonda durou apenas 11 minutos. Foi o tempo necessário para o Flamengo mandar para as redes e aumentar ainda mais a vantagem no confronto. Gabriel deu lindo passe para Michael que, sem qualquer marcação, só bateu na saída do goleiro Andrey.

Jogando quase em ritmo de treino, o Flamengo encontrava espaços no meio-campo e no ataque. Assim, ampliou a contagem aos 20, quando Gabriel recebeu belo passe de Pedro, cortou o marcador dentro da área e finalizou na saída do goleiro. O terceiro quase veio aos 32, com Pedro, que carimbou o travessão.

Mas, antes do intervalo, o placar voltou a ser alterado. Gabriel tabelou com Matheuzinho e anotou o terceiro dos anfitriões. A essa altura, o jogo já era um massacre total. O Volta Redonda parecia disputar um amistoso, praticamente sem oferecer perigo ao gol defendido por Gabriel Batista.

O segundo tempo seguiu o mesmo ritmo. E, aos 3, o Fla já comemorava o quarto gol. Vitinho recebeu lançamento de Ramon e balançou as redes. Além de fazer gol, o jogador se tornava aos poucos a principal referência da equipe rubro-negra em campo. Armava, lançava, colocava os companheiros na cara do gol e também deixava sua marca.

Conformado com a derrota, o Volta Redonda decidiu testar seus jogadores. Despreocupado com o resultado da partida, o técnico Neto Colucci fez quatro alterações ao mesmo tempo. Rogério Ceni fez o mesmo e sacou Gabriel, dando chance para jovens jogadores, como Lucas André e Gabriel Barros.

Com o placar consolidado e muitos garotos em campo, as duas equipes caíram de produção a partir dos 25 minutos. A busca pelo gol foi substituída pela cautela e o placar só foi alterado novamente aos 45 minutos, em cobrança de pênalti de João Carlos, marcando o gol de honra dos visitantes. A penalidade fora causada por um toque de mão na bola de João Gomes dentro da área

Vasco

O Vasco está na final da Taça Rio. O clube cruzmaltino sofreu, mas conseguiu vencer o Madureira por 2 a 1 na tarde deste sábado, no estádio de São Januário, para carimbar sua vaga na decisão, que só veio por ter feito melhor campanha que o rival na Taça Guanabara. O Vasco havia perdido o duelo de ida, fora de casa, por 1 a 0.

Na decisão, o finalista agora aguarda o vencedor do confronto entre o Nova Iguaçu e o Botafogo para conhecer o seu adversário. No jogo de ida, no Engenhão, as equipes ficaram no empate por 0 a 0.

Antes mesmo do jogo começar, Cano recebeu uma homenagem por ser o estrangeiro com mais gols pelo clube no século: são 30 no total. No entanto, o fato não foi suficiente para animar o Vasco O clube cruzmaltino começou em ritmo lento e demorou para pressionar o Madureira, que jogava com a vantagem da vitória na ida.

Mesmo mais lento que o rival, o Vasco abriu o placar. Zeca, uma das principais contratações do clube para a temporada, fez grande jogada pela esquerda e cruzou para Léo Matos, que, de cabeça, jogou para Marquinhos Gabriel empurrar para o fundo das redes. O gol dava a classificação para o time mandante, mas também “acordou” o Madureira.

A equipe visitante cresceu e deixou tudo igual aos 44 minutos, com sua principal arma, a bola aérea. Juninho cruzou na medida para Humberto subir sozinho e cabecear para o gol. O Vasco sentiu o baque pelo empate, caiu de produção, mas conseguiu segurar a igualdade.

No segundo tempo, o Madureira voltou a se fechar e chamou o Vasco para o seu campo de defesa. O time da casa pressionou, mas não encontrava espaço para fazer a infiltração. Na melhor jogada desses primeiros minutos, Morato só não marcou porque Feitosa tirou a bola em cima da linha, de cabeça.

Quando tudo levava a crer que o Madureira iria segurar o empate, apareceu o artilheiro vascaíno. Em mais uma boa jogada de Léo Matos, o goleiro Felipe Lacerda espalmou a bola nos pés de Cano, que fez seu 30º gol com a camisa cruzmaltina. Após o gol, Marcelo Cabo, que chegou a abrir mão de um defensor, voltou a deixar a equipe mais defensiva.

Nos minutos finais, o Vasco desacelerou o ritmo e foi cadenciando o jogo para selar sua classificação à decisão da Taça Rio.