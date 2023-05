Flamengo vence Bahia por 3 a 2 fora de casa

Matéria publicada em 14 de maio de 2023, 16:13 horas

Salvador – Em jogo disputado pela sexta rodada do Brasileirão, o Flamengo foi até Salvador e venceu o Bahia por 3 a 2 na tarde deste sábado (13), na Arena Fonte Nova. Matheus França, Gabi e David Luiz marcaram os gols rubro-negros. Com o resultado, o rubro-negro chegou aos nove pontos na tabela de classificação.

O jogo

A partida começou com as duas equipes buscando o ataque. Nos primeiros minutos, o Bahia chegava com mais perigo à meta de Matheus Cunha. O Flamengo tentava chegar ao campo ofensivo na troca de passes. Aos 22’, o Mengão abriu o marcador na Arena Fonte Nova. Arrascaeta cobrou falta na área, David Luiz escorou de cabeça para Matheus França, também de cabeça, completar para as redes: 1 a 0.

Três minutos depois, Arrascaeta deu um drible desconcertante no zagueiro e foi puxado dentro da área. O árbitro, em cima do lance, marcou o pênalti. Gabi foi para a cobrança e, com a categoria de sempre, só deslocou o goleiro para ampliar a vantagem rubro-negra: 2 a 0.

O jogo era eletrizante e aos 34’, o Bahia diminuiu. Após jogada na entrada da área, Biel bateu rasteiro no canto esquerdo de Matheus Cunha: 2 a 1.

Nos acréscimos da primeira etapa, o Mengão conseguiu marcar o terceiro! Cebolinha cobrou falta na área, David Luiz subiu, e com estilo, cabeceou para as redes: 3 a 1. Foi o primeiro gol do zagueiro com o Manto Sagrado.

No início do segundo tempo, o Bahia marcou o segundo com Ademir, após cobrança de falta na área rubro-negra: 3 a 2. Vale destacar que o técnico Jorge Sampaoli promoveu logo as cinco substituições na volta do intervalo.

Após o gol, o Bahia foi com tudo em busca do empate e rondava a área rubro-negra com perigo. O Flamengo, por sua vez, tinha dificuldades para manter a posse de bola e criar as jogadas no ataque. Aos 28’, Rezende levou o segundo amarelo e foi expulso.

Outro jogador que saiu de campo mais cedo foi o zagueiro Kanu, que também levou o segundo amarelo e foi expulso, após disputa com Gabi.

Com isso, o Bahia ficou com dois homens a menos. Aos 36’, Wesley cruzou por baixo e Ayrton Lucas escorou, mas mandou pra fora.

Nos minutos finais, o time rubro-negro conseguiu segurar a bola e valorizar a posse para sair de campo com a terceira vitória no Brasileirão, a primeira fora de casa.

Próximo compromisso

O Rubro-Negro volta a campo na próxima terça-feira (16) para o clássico diante do Fluminense, às 21h, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Ficha técnica

Matheus Cunha (Santos); Fabrício Bruno, David Luiz (Wesley), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia (Vidal), Victor Hugo e Arrascaeta; Matheus França (Bruno Henrique), Everton Cebolinha (Erick) e Gabi.

Técnico: Jorge Sampaoli.

Bahia

Marcos Felipe; Kanu, Vitor Hugo e Rezende; Vitor Jacaré, Yago Felipe (Acevedo), Thaciano, Cauly e Matheus Bahia (Ryan); Biel e Arthur Sales (Kayky).

Técnico: Renato Paiva.

Bahia 2×3 Flamengo – 6ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Fonte Nova-BA

Data e hora: 13/05/2023 às 16h

Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (FIFA/MG), Bruno Boschilia (FIFA/PR) e Marcyano da Silva Vicente (MG)

Cartões amarelos: Vitor Hugo (BAH), Rezende (BAH), Vidal (FLA), Ademir (BAH), David Duarte (BAH), Yago Felipe (BAH), Fabrício Bruno (FLA), Kanu (BAH), Léo Pereira (FLA), Arrascaeta (FLA) e Ayrton Lucas (FLA)

Cartão vermelho: Rezende (BAH) e Kanu (BAH)

Gols: Matheus França (22’1ºT), Gabi (28’1ºT), Biel (34’1ºT), David Luiz (48’1ºT) e Ademir (5’2ºT).