Flamengo vence Corinthians e se aproxima do G4 do Brasileirão

Matéria publicada em 1 de agosto de 2021, 18:05 horas

São Paulo – O Flamengo coleciona mais uma vitória após vencer o Corinthians, por 3 a 1, fora de casa, neste domingo (01), em São Paulo. Os gols do Flamengo foram de Éverton Ribeiro, Gustavo Henrique e Bruno Henrique. Já Vitinho diminuiu a vantagem para o Corinthians.

O primeiro gol veio aos sete minutos da primeira etapa, quando Éverton Ribeiro chutou de fora da área com o pé esquerdo no lado direito do gol. Já o gol de Gustavo Henrique veio de bola parada. Após escanteio, o zagueiro cabeceou no meio da área, marcando o segundo gol.

O terceiro gol do Flamengo ocorreu ainda na primeira etapa, quando Bruno Henrique marcou de cabeça na pequena área, totalizando 3 a 0.

Corinthians marcou gol aos 44 do segundo tempo, após escanteio, e Vitinho finalizou com o pé direito de fora da área, diminuindo a vantagem rubro-negra.

Classificação e próximo jogo.

Com a vitória, o Flamengo chegou na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, se aproximando do G4, com 24 pontos, sendo oito vitórias e quatro derrotas.

A próxima partida será na quinta-feira (05), contra o ABC, na segunda partida das oitavas da Copa do Brasil, às 21h30.