Flamengo vence de virada mesmo com expulsão de Gabigol no primeiro tempo

Matéria publicada em 20 de dezembro de 2020, 20:18 horas

Rio de Janeiro – Nem a polêmica expulsão do Gabigol nos primeiros minutos da partida foi o suficiente para impedir a vitória do Flamengo, neste domingo (20), no Maracanã. A virada considerada história terminou em 4 a 3 contra o Bahia pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Durante os 94 minutos de jogo entre Flamengo e Bahia foram somados sete gols, deixando a partida emocionante para os torcedores que acompanharam pelas redes sociais.

Foram 32 chutes, 16 do Flamengo e 16 do Bahia, sendo cinco finalizações para o clube carioca e seis para o time do nordeste.

Primeiro tempo

Logo aos cinco minutos do primeiro tempo, Bruno Henrique recebeu na ponta esquerda e deu um tapa para o lado, acertando o ângulo com um chute de direita.

A expulsão do atacante Gabigol foi aos 10 minutos ao cair na entrada da área e soltar um palavrão para o árbitro que aplicou cartão vermelho.

Depois veio o segundo gol do Flamengo, com Gerson realizando lançamento para Bruno Henrique, que invadiu a área e entregou para Isla ampliar.

Segundo tempo

A virada do Bahia começou aos cinco minutos da segunda etapa. Ramírez recebeu passe de Daniel, que deixou Natan no chão e tocou por baixo de Diego Alves. O empate ocorreu aos 11 minutos quando Gilberto Junior soltou uma bomba de longe.

O terceiro gol do Bahia ocorreu quando Rossi cobrou escanteio com as mãos, Gilberto subiu e cabeceou, virando o placar.

Já a virada do Flamengo começou com Filipe Luis, que recebeu passe de Gerson, cruzou na pequena área e Pedro empatou, de peito.

O último gol foi ao finalzinho da partida quando Pedro passou para Vitinho tocar por cima de Douglas, virando o placar.

Colocação

Com a vitória, o Flamengo está na vice liderança do Brasileirão, com 48 pontos, sendo 14 vitórias, seis empates e cinco derrotas. O Rubro-negro está a cinco pontos do líder, São Paulo.