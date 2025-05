Flamengo vence fora de casa com reservas na Copa do Brasil

Maranhão – O Flamengo superou o Botafogo-PB em duelo válido pela 3ª fase da Copa do Brasil, na noite dessa quinta-feira (1), no estádio Castelão de São Luís, em São Luís (MA). Com placar magro e gol no fim, o rubro-negro carioca, com reservas, venceu após Joshua, garoto da base de apenas 17 anos, marcar aos 40 minutos da etapa final.

Em sua estreia pelo profissional, Joshua foi o herói da vitória do Flamengo fora de casa pela Copa do Brasil, e arrancou elogios do técnico Filipe Luís, que já foi seu treinador na base do clube:

“Joshua foi meu camisa 10 no sub-17, me emocionei muito quando ele fez o gol. Acho que para um treinador, poucas coisas que você vai fazer vão te deixar tão realizado como colocar o menino de 17 anos, que foi o seu jogador na base, e ele quase praticamente no segundo toque na bola fazer o gol. O que eu vivi hoje com ele me deixou muito emocionado, realmente muito emocionado. Menino muito especial”, disse o técnico do clube.

O próximo compromisso do rubro-negro carioca será em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte (MG), no próximo domingo (4), às 18h30. O jogo de volta contra o Botafogo-PB está marcado para o dia 21 de maio, quarta-feira, às 21h30.