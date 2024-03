Flamengo vence na estreia da Copa Libertadores Sub-20

Maldonado, Uruguai –

O time Sub-20 do Flamengo, comandado pelo treinador Mário Jorge, venceu o Defensor do Uruguai por 1 a 0, na segunda-feira (4), no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado, Uruguai, na estreia do clube na Copa Libertadores.

O gol da vitória dos ‘Garotos do Ninho’, foi marcado pelo atacante Wallace Yan, em uma cabeçada precisa, aos 8 minutos do primeiro tempo.

A equipe rubro-negra volta a campo na quinta-feira (7), às 15h contra o Alcas, Equador, novamente em Maldonado.

Classificam para as Semifinais da Copa Libertadores, o primeiro colocado de cada grupo e melhor segundo colocado no geral.

O Flamengo é o único time brasileiro na competição que conta com a participação de 12 clubes.