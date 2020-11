Flamengo vence o Athletico-PR por 3 a 2 e se garante nas quartas da Copa do Brasil

Matéria publicada em 5 de novembro de 2020, 00:25 horas

Rio de Janeiro – No jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Flamengo venceu o Athletico-PR por 3 a 2 na noite desta quarta-feira (04), no Maracanã. Os gols do Mais Querido foram marcados por Pedro (duas vezes) e Michael. Com o resultado, o Mengão avançou de fase na competição e aguarda o sorteio dos confrontos das quartas de finais, que acontecerá nesta sexta-feira (06), para conhecer seu adversário.

O jogo

A partida começou com o Flamengo buscando manter a posse de bola, trocando passes no meio de campo para abrir espaços na defesa do Athletico. O time paranaense, por sua vez, encontrava dificuldades para sair jogando devido à forte marcação rubro-negra.

Aos 23 minutos do primeiro, o Flamengo abriu o placar. Arão lançou Matheuzinho na direita, o lateral cruzou para Pedro dentro da área, que venceu a dividida com Thiago Heleno, ajeitou para a canhota e colocou no ângulo direito de Santos: 1 a 0. Após o gol, o clube carioca continuou em cima e logo ampliou o marcador novamente com Pedro. Everton Ribeiro encontrou Matheuzinho na área, o lateral cruzou rasteiro para o artilheiro rubro-negro fazer o segundo: 2 a 0.

Aos 40 minutos, o Athletico-PR diminuiu o placar com Erick: 2 a 1. No finalzinho, Pedro saiu cara a cara com Santos e, por muito pouco, não fez o terceiro. O primeiro tempo terminou com o time em vantagem no marcador.

O Flamengo voltou muito bem na segunda etapa e logo criou uma grande chance com Pedro, mas o goleiro Santos saiu bem e conseguiu evitar o gol. Com maior posse de bola, o time rubro-negro rodava a bola de pé em pé para construir as jogadas de ataque. Aos 31, o VAR anulou o gol de Thiago Maia.

De tanto insistir, o Flamengo chegou ao terceiro gol. Bruno Henrique tabelou com Lincoln e finalizou rasteiro para defesa de Santos. No rebote, Michael chegou para empurrar para o fundo da rede: 3 a 1. Aos 42, o Athletico-PR diminuiu com Bissoli. Superior em toda a partida, o Fla saiu de campo com a vitória e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil.

O Rubro-Negro volta a jogar no próximo domingo (08) contra o Atlético-MG, às 18h15, no Mineirão. O confronto é válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.