Flamengo vence o Vasco no Maracanã

Matéria publicada em 22 de janeiro de 2020, 23:56 horas

Rio de Janeiro – O primeiro clássico carioca de 2020 não teve grandes estrelas no Maracanã, Vasco e Flamengo colocaram em campo um time alternativo recheado de garotos. Comandados por Maurício Souza, os rubro-negros venceram por 1 a 0, com gol marcado pelo jovem Lucas Silva. Na próxima rodada, as duas equipes voltam a campo no sábado (25), o Flamengo recebe o Voltaço, no Maracanã. Já os vascaínos vão a Cariacica enfrentar o Boavista, no estádio Kleber Andrade.

O jogo

Logo no primeiro minuto, o Vasco quase abriu o placar. Lucas Santos tocou em Juninho, mas a zaga afastou. A bola sobrou em Tiago Reis, que chutou de fora da área. O goleiro espalmou e Ribamar ainda tentou na sobra, mas estava impedido. No minuto seguinte, Tiago cruzou da esquerda, Ribamar dominou e conferiu para o fundo das redes, mas o VAR anulou. Aos 6, Tiago Reis deu de calcanhar para Juninho, que cruzou e ninguém alcançou.

Aos 24, o goleiro adversário sai mal e a bola quase fica com Lucas Santos. A bola fica no alto e Ribamar quase pega a sobra. Aos 27, o rival saiu na frente: 1 a 0. Dois minutos depois, Juninho faz lançamento longo e Ribamar chega antes do goleiro, mas manda para forta. Aos 37, Andrey arriscou em cobrança de falta longe, mas o goleiro fez a defesa. Aos 48, Juninho carregou pelo meio e arriscou de fora, mandando perto do gol.

Na segunda etapa, a primeira chance veio aos 8. Tiago Reis tentou o cruzamento, mas o goleiro se antecipou. Aos 24, Andrey tentou cobrança de falta direta, mas o goleiro espalmou. O Vasco tentava em jogadas pelos lados, mas o cruzamento não era completado. A última chance veio aos 43. Miranda lançou Vinícius, que cruzou para Pec disputar com o adversário e a bola acabou saindo.