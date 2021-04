Matéria publicada em 11 de abril de 2021, 14:01 horas

Brasília – Após partida empatada até o tempo regulamentar, o Flamengo se tornou bicampeão da Supercopa do Brasil ao vencer o Palmeiras nos pênaltis, na tarde deste domingo (11), em Brasília. O placar da partida terminou em 2 a 2, levando a decisão para os pênaltis que terminou em 6 a 5 para Rubronegro carioca.

O jogo já começou disputado quando Palmeiras abriu o placar aos dois minutos da primeira etapa, quando Raphael Veiga aproveitou a saída errada da defesa rubro-negra, girou em cima de William Arão e tirou de Daniel Alves para abrir o placar.

O empate veio logo aos 22 minutos quando Gabriel Barbosa, Gabigol, fez o gol apóso a bolar sobrar na pequena área.

O Flamengo virou o jogo antes do final da primeira etapa, aos 48 minutos, em um contra-ataque rápido em que Arrascaeta chutou de fora da área e a bola entrando no fundo do gol.

O Palmeiras empatou aos 27 minutos do segundo tempo, quando Raphael Veiga marcou gol de pênalti.

Pênalti

Foram 18 cobranças de pênaltis (nove para cada time) que resultou na vitória do Flamengo por 6 a 5. Bateram o pênalti para o rubro-negro: Arrascaeta (gol), Filipe Luiz (não marcou), Matheus França Silva (não marcou), Victor Vinícius Coelhos Santos (gol), Gabigol (gol), João Victor Gomes da Silva (gol), Pepê (não marcou), Michael (gol) e Rodrigo Caio (gol).