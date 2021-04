Matéria publicada em 24 de abril de 2021, 21:20 horas

Rio de Janeiro – Pela vigésima terceira vez, o Flamengo se torna campeão da Taça Guanabara. Desta vez, o rubro-negro carioca conquistou o título após vencer o Volta Redonda de virada, por 2 a 1, em jogo disputado no Maracanã, neste sábado (24).

Gols

O primeiro gol veio aos 43 minutos do primeiro tempo, quando após cobrança de escanteio, a bola ficou com Gustavo Henrique, que deu passe para Michael. Ele invadiu a área pela esquerda e chutou para o fundo do gol, abrindo 1 a 0 para o time da casa.

O Voltaço empatou no final da primeira etapa, aos 45 minutos, quando após um cruzamento da esquerda, a bola sobrou para Bruno Barra, que chutou forte, marcando o gol, terminando o primeiro tempo em 1 a 1.

A virada do Flamengo veio com Vitinho, aos 17 minutos do segundo tempo. A jogada ocorreu com Matheuzinho passando para Vitinho na entrada da área e o atacante chutou firme para garantir o título ao Flamengo.