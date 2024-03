Flamengo x Fluminense: onde assistir, prováveis escalações e detalhes da partida

Rio de Janeiro – Neste sábado (16), Flamengo e Fluminense se enfrentam pelo jogo de volta da semifinal do Carioca, às 21h, no Maracanã. Mais de 48 mil ingressos foram emitidos para o clássico.

Flamengo

O Rubro-Negro vem de uma vitória por 2 a 0, no último sábado (9). O time comandado pelo técnico Tite chega com a vantagem no placar, além disso, por ter feito a melhor campanha na primeira fase do estadual, o Flamengo possui também a vantagem do empate.

Desfalque nos últimos jogos, Gabigol está de volta e pode ser relacionado para a partida.

A provável escalação do Flamengo diante do Fluminense deve ser: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro.

Fluminense

A situação do Fluminense é contrária do rival, além de não marcar nenhum gol no último jogo de ida, o técnico Fernando Diniz, mais uma vez enfrenta problemas para escalação.

O meia Paulo Henrique Ganso e o atacante Germán Cano não participaram de algumas atividades ao longo da semana e tem chance de ficar de fora da partida.

Os substitutos para a titularidade são o volante Lima e o atacante John Kennedy.

A provável escalação do Fluminense diante do Flamengo: Fábio; Guga, Manoel (Felipe Melo), André, Marcelo; Martinelli, Lima, Renato Augusto; Arias, Keno e John Kennedy.

Onde assistir Flamengo x Fluminense

A partida será transmitida ao vivo para todo Brasil em TV aberta na Band. Pela TV fechada no canal Bandsports, e via YouTube no Canal Goat.

Ficha técnica

Flamengo x Fluminense

Competição: Campeonato Carioca – 2º jogo da semifinal

Estádio: Maracanã

Horário: 21h (horário de Brasília)