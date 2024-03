Rio de Janeiro – A primeira partida da final do Campeonato Carioca será disputada no próximo final de semana, sábado (30), no Maracanã. A FERJ definiu nesta sexta-feira a programação para a final do Campeonato.

O jogo será às 17h (de Brasília), e as vendas de ingressos começam na segunda-feira (25), às 10h, para sócios-torcedores do Rubro-Negro.

A partida de volta, com o mando do clube da Baixada será no domingo, dia 7, também no Maracanã, porém, sem horário definido.