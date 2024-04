Flip anuncia curadora da 22ª edição

Paraty – A nova curadora da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) foi anunciada neste sábado (6). Após edições com duplas curatoriais, a livreira Ana Lima Cecilio estará à frente da 22ª edição do evento, ainda sem data para acontecer, mas com previsão para setembro. O nome do autor homenageado será divulgado em breve.

Com mais de 20 anos de trabalho no universo editorial, tendo atuado em diversas áreas, como edição, clubes do livro e curadoria literária, Ana Lima traz na bagagem uma vasta experiência que visa um olhar atento e direto ao público leitor e também uma abordagem a temas contemporâneos que entrarão em debate na programação, como a emergência climática.

“A trajetória de Ana Lima reflete sua paixão pela literatura, essa poderosa ferramenta para a compreensão do mundo e para a construção de pontes entre culturas, pessoas, cidade e natureza. Sua proximidade com o público leitor é um ativo importante para o trabalho como curadora da Flip”, explicou Mauro Munhoz, diretor artístico da Festa.

Primeira editora da escritora Elena Ferrante no Brasil e formada em Filosofia pela USP, Ana atua há mais de duas décadas no mercado editorial. Trabalhou em editoras como a extinta Cosac Naify, Globo Livros e Carambaia. Nos últimos três anos, foi curadora da livraria on-line Dois Pontos, onde selecionava títulos para os clubes de leitura da loja.

Em 2023, a Flip homenageou a escritora e jornalista Patrícia Galvão, conhecida como Pagu. O evento foi marcado pelo calor e chuva típicos de novembro, além do apagão que mudou parte da programação paralela.