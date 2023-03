Flip: festa de Paraty pode se tornar patrimônio nacional - Diário do Vale

Matéria publicada em 17 de março de 2023, 07:45 horas

Paraty e Brasília – A equipe do prefeito Luciano Vidal, em viagem a Brasília para obter recursos para o município, visitou nesta quinta (16) o Ministério da Cultura, para apresentar diversas propostas. Entre elas destaca-se a intenção de declarar a Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) um patrimônio cultural nacional. Além disso, a comitiva paratiense pediu apoio para aprovação na Lei Rouanet e outras fontes de recursos para a Flip.

A equipe foi atendida por Roberta Martins, secretária nacional dos Comitês de Cultura, e Fabiano Piúba , Secretário de Formação Artística, Livro e Leitura. Eles se comprometeram a analisar todas as demandas da prefeitura. Além disso, foi definida a realização de uma conferência de cultura no Vale do Paraíba, e a equipe foi convidada a participar da assinatura da nova Lei Rouanet, no dia 23.

A estrutura cultural de Paraty foi motivo de elogios por parte da equipe do Ministério da Cultura. “Estamos impressionados com a organização, tamanho e equipamentos da Secretaria Municipal de Cultura de Paraty, que deve ser levada como exemplo para todas as cidades disseram aos paratienses”, afirmaram.

Outros projetos apresentados em Paraty

– Solicitação de apoio para aporte financeiro para Casa da Cultura, onde são realizados diversos programas de cultura, entre eles o de Patrimônio Material e Imaterial, Artes Visuais, musicalização para os jovens, programa de gastronomia com Cursos profissionais para jovens e adolescentes, exposições e eventos folclóricos e setoriais .

– Apoio para construção do projeto galpão do Samba no bairro do Jabaquara.

– Apoio para custeio do atual e apoio da Ancine ao cinema público da Praça da Matriz de nome José Kléber e o segundo cinema, que está sendo construído em parceria com a Enel e deverá ser inaugurado no fim de abril.

– Apoio a Orquestra Sinfônica Municipal prefeito José Cláudio fundada em 2021.

– Apoio na implantação do CEFEC- Centro de Formação da Economia Criativa, em especial com mobília e equipamentos.

Sebrae se compromete a liberar verbas para eventos e cursos em Paraty

Depois de visita ao presidente do Sebrae, Carlos Melles, a equipe da Prefeitura de Paraty, que conta com o prefeito Luciano Vidal e o secretário municipal de Turismo, Paulo Magalhães, Melles colocou toda a equipe à disposição de Paraty e confirmou a liberação de verbas para eventos e cursos profissionalizantes. Os valores a serem liberados serão informados futuramente.

Os programas e eventos são os seguintes:

– Desenvolvimento da Costa Verde

– Plano de Desenvolvimento de Turismo

– Inventário Turístico

– Pesquisa de Demanda Turística

– Plano de Marketing para a Secretaria de Turismo

– Programa de Qualificação Empresarial

– Bourbon Festival Paraty 2023

– Paraty Yoga Festival 2023

– Paraty em Foco 2023

– Paraty MotoFest 2023

– Flip 2023

