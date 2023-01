Flu: Braz projeta evolução após sequência de vitórias - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de janeiro de 2023, 08:01 horas

Rio – Com 100% de aproveitamento na temporada, o Fluminense conta com o apoio de seu torcedor para seguir embalado neste início de temporada. O zagueiro David Braz destacou a importância de manter a evolução coletiva em busca de conquistas importantes em 2023.

– Quanto mais resultados conquistamos, mais somos cobrados. Não só internamente, como externamente também. A responsabilidade só aumenta. A gente se cobra bastante e acho que tem que ser assim. Toda vez que a gente tem a oportunidade de jogar com a camisa do Fluminense, temos que superar as nossas marcas, sempre ligados para não sermos surpreendidos – afirmou.

Zagueiro com boa imposição física, David Braz se destaca por também ajudar no setor ofensivo. O camisa 44 é arma importante em jogadas de bola parada, seja na área para concluir os cruzamentos ou em cobranças de falta, algo a que se dedica muito no dia a dia.

– A cobrança de falta é algo que eu venho treinando há anos, eu acho que temos que procurar treinar para acertar nos jogos. O meu primeiro objetivo é evitar sofrer gols, é o meu trabalho, mas se eu puder ajudar com gols na bola parada, seja cobrando falta ou de cabeça, vou procurar aproveitar as oportunidades – concluiu.