Flu é derrotado pelo Grêmio e segue na lanterna do Brasileirão

Caxias do Sul – O Fluminense foi derrotado por 1 x 0 pelo Grêmio, neste domingo (30), em partida realizada no Estádio Centenário, em Caxias do Sul – RS, válida pela 13ª rodada do Brasileirão e segue última posição da tabela de classificação, com apenas seis pontos.

A partida marcou o confronto direto entre os clubes que estão na zona de rebaixamento da competição.

Com a derrota em Caxias do Sul o Fluminense viu aumentar para a cinco pontos a distância para o Vasco, que tem 11 pontos e é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

Gol no segundo tempo

O gol da vitória da equipe gaúcha foi marcado aos 15 minutos do segundo tempo por Gustavo Nunes. Com a vitória, o Grêmio chegou aos 10 pontos e é o 18° colocado.

Próximo Jogo

Na próxima rodada, o Fluminense receberá o Internacional na quinta-feira (4), às 20h, no Maracanã, no Rio.

Já o Grêmio enfrentará o Palmeiras na quarta-feira (3), às 19h, no Centenário, em Caxias do Sul.

Público Presente: 8.639

Público Pagante: 8.590

Renda: R$ 552.648,00