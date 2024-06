Flu empata e Botafogo vence no retorno do Brasileirão

Rio e São Paulo – Após algumas semanas de paralisação, a bola voltou a rolar no final de semana pelo Brasileirão e duas equipes do Rio de Janeiro entraram em campo no sábado (2).

O Fluminense recebeu o Juventude, no Maracanã e empatou em 1 x 1. O lateral Marcelo, marcou o gol do tricolor de pênalti, ao 41 minutos do primeiro tempo. Mas, time gaúcho, empatou o jogo com o meia Jadson, aos 21 minutos da etapa final, após falha na saída de bola do goleiro Fábio.

Na próxima rodada, o Fluminense enfrentará o Botafogo, no Estádio Nilton Santos.

Botafogo vence o Corinthians fora de casa

Já o Botafogo foi até São Paulo, onde venceu o Corinthians por 1 x 0, na Neo Química Arena.

O gol do Glorioso foi marcado pelo artilheiro Júnior Santos, aos 13 minutos do segundo tempo.

Na próxima rodada o Botafogo terá pela frente o Fluminense, em casa.