Flu enfrenta Portuguesa-RJ neste domingo (21) em Moça Bonita

Rio – Após empatar com o Volta Redonda fora de casa na primeira rodada, o Fluminense, enfrentará a Portuguesa-RJ às 16h deste domingo (21) no Estádio de Moça Bonita, em Bangu, no Rio, em partida válida pela segunda rodada do Cariocão.

Nesta partida o tricolor das Laranjeiras continuará atuando sob o comando do auxiliar técnico Marcão, com um time alternativo, formado por garotos da base, jogadores que não disputaram o Mundial de Clubes e alguns reforços contratados.

Os meias Renato Augusto e Gabriel Pires (recém contratados), o zagueiro Manoel (que cumpre suspensão por doping), assim como todo elenco que disputou o Mundial e o treinador Fernando Diniz não participarão deste jogo.

O Fluzão deverá ir a campo com a provável formação: Vitor Eudes; Alexandre Jesus, Antônio Carlos, Luan Freitas, Cristiano; Felipe Andrade, Gustavo Apis (Edinho), Arthur; Isaac, João Neto e Lelê.

Lusa busca a sua segunda vitória no Cariocão

Já a Portuguesa que bateu o Bangu na primeira rodada, enfrentará o Flu em busca da sua segunda vitória na competição e terá o atacante Hernane Brocador, um dos reforços do clube para esta temporada com uma das opções no banco de reservas.

O time comandado pelo técnico João Carlos Ângelo, deverá jogar com a seguinte formação: Dida; Joazi, Diego Guerra, Rodolfo Filemon, Pará; Wellington Cézar, João Paulo, Anderson Rosa, Romarinho; Nenê Bonilha, Patrick Carvalho.