Flu leva virada em casa e se complica no Brasileirão

Rio – O Fluminense perdeu de virada por 2 x 1 para o Atlético-GO, na noite de sábado (15), no Maracanã e se complicou na tabela de classificação da competição.

O tricolor está no pelotão de baixo da tabela com apenas 6 pontos, em 9 jogos disputados.

Jogo de golaços e decidido no minuto final

o Fluminense abriu o placar com Paulo Henrique Ganso, que acertou um chutaço, no ângulo, aos 40 minutos do primeiro tempo.

A virada do Atlético-GO foi construída na etapa final, com golaço de Luiz Fernando, aos 11 minutos, e Zuleta, que aproveitou o rebote do goleiro Fábio e marcou o gol da vitória do dragão aos 50.

Próximo jogo

Na próxima rodada, o tricolor enfrentará o Cruzeiro, na quarta-feira (19), às 21h30,no Mineirão em Belo Horizonte.

Já o Atlético, receberá o Criciúma, também na quarta-feira, às 19h, no Antônio Acioly, em Goiânia.