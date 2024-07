Fluminense acerta a contratação de Mano Menezes

Rio de Janeiro – O Fluminense acertou, nesta segunda-feira (1), a contratação de Mano Menezes como novo treinador do clube . O treinador de 62 anos dirigiu a Seleção Brasileira e grandes clubes do futebol nacional. Seu vínculo com o Tricolor é até o fim de 2024. Chega junto ao técnico o auxiliar Sidnei Lobo.

Mano Menezes se apresentará nesta terça-feira (2) e comandará o grupo em treinamento no CT Carlos Castilho. Sua estreia deve acontecer na partida contra o Internacional, na próxima quinta (4), às 20h, no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Menezes possui em seu currículo trabalhos bem-sucedidos em clubes como Grêmio, Internacional, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. O treinador é tricampeão da Copa do Brasil e cinco vezes campeão estadual. Mano também comandou a Seleção Brasileira entre 2010 e 2012, quando conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres-2012.