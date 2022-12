Fluminense acerta a contratação do lateral Jorge - Diário do Vale

Matéria publicada em 22 de dezembro de 2022, 18:16 horas

Jogador chega por empréstimo do Palmeiras para ocupar posição que gerou desconfiança na torcida em 2022

Rio – O Fluminense acertou a contratação do lateral-esquerdo Jorge. O jogador de 26 anos esteve nesta quinta-feira (22), no Centro de Treinamento Carlos Castilho, para assinar contrato de empréstimo até dezembro de 2023 com opção de compra. O atleta vestirá a camisa número 6 no Tricolor.

– Confesso que estava ansioso para chegar aqui neste grande dia, para me apresentar a um grande clube. Sei da pressão que vai ser jogar no Fluminense, que existe uma cobrança muito grande e estou acostumado a isso. Eu me sinto muito feliz por fazer parte desse grupo que hoje o Fluminense tem. Vou dar o meu melhor, estou vindo com muita gana de jogar e ser feliz – afirmou o jogador.

Jorge acumula convocações para a Seleção Brasileira em diversas categorias, inclusive para a equipe principal. Em 2015, foi vice-campeão mundial com a seleção sub-20, quando foi eleito o melhor lateral-esquerdo do campeonato. O atleta iniciou a carreira no Rio de Janeiro, defendendo o Flamengo. Em 2017, se transferiu para a Europa, onde atuou por Porto, de Portugal, e Mônaco, da França. Dois anos depois, retornou ao Brasil para jogar pelo Santos. Naquele ano, conquistou a Bola de Prata como melhor lateral-esquerdo do Campeonato Brasileiro. Após o fim do período de empréstimo, retornou ao futebol europeu para jogar pelo Basel, da Suíça. No ano passado, foi contratado em definitivo pelo Palmeiras.

– Venho para ganhar títulos, algo que a torcida tanto espera. Cada treino e cada jogo vou entrar com esse espírito e essa vontade de vencer para chegar ao final de campeonatos importantes dando alegrias à torcida tricolor – declarou.

Sexto reforço para a temporada

Jorge é o sexto reforço anunciado pelo Tricolor, que já havia fechado com o atacante Keno, o lateral-direito Guga, o meia-atacante Lima, o zagueiro Vitor Mendes e o goleiro Vitor Eudes. O clube também renovou com peças importantes para a equipe, como o atacante Germán Cano, o meia Paulo Henrique Ganso, o volante André e o zagueiro Manoel, além de formalizar a permanência do técnico Fernando Diniz.