Fluminense acerta retorno do lateral Marcelo, ex Real-Madrid - Diário do Vale

Fluminense acerta retorno do lateral Marcelo, ex Real-Madrid

Matéria publicada em 24 de fevereiro de 2023, 14:44 horas

Jogador estava livre no mercado após rescindir com o Olympiacos, da Grécia

Rio – O Fluminense anunciou na tarde desta sexta-feira (24), o retorno do lateral-esquerdo Marcelo, que estava sem clube após rescindir com o Olympiacos, da Grécia. Cria de xerém e ídolo do Real Madrid, o jogador fez a sua estreia no tricolor das laranjeiras em 2005 e jogou por um ano no time profissional, deixando seis gols e três assistências em 40 partidas disputadas.

Após muito destaque, o jogador foi contratado pelo Real Madrid, onde se tornou ídolo histórico e o atleta mais vitorioso do clube merengue, com 24 taças levantadas. Marcelo deixou o Real em 2022, com 545 jogos, 38 gols e 103 assistências.

Após 17 temporadas, Marcelo retorna ao seu clube formador com o status de ‘contratação do ano’. Seu contrato vai até o fim de 2024 com opção de renovação até junho de 2025.

Esta é a oitava contratação do clube tricolor no ano de 2023. O clube anunciou nesta temporada o lateral-esquerdo Jorge, o atacante Keno, os meias Lima e Giovanni, o lateral-direito Guga, o zagueiro Vitor Mendes e o goleiro Vitor Eudes.