Rio de Janeiro – A diretoria do Fluminense anunciou nesta sexta-feira (2), a contratação do atacante colombiano Jan Lucumí, de 19 anos, que chega por empréstimo até o final de 2024, junto ao Boca Juniors de Cali-CO.

O jogador que possui convocações por seleções de base do seu país é o sétimo reforço do tricolor carioca nesta janela de transferências. Lucumí, já se apresentou e treinou com o grupo do atual campeão da América no CT Carlos Castilho.