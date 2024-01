Fluminense anunciou a contratação do meia Douglas Costa

O Fluminense apresentou na manhã deste domingo, (28), o seu sexto reforço para esta temporada, o meia Douglas Costa, de 33 anos.

Douglas, assinou contrato com o tricolor até julho de 2025 e vestirá a camisa número 90.

Revelado pelo Grêmio, o jogador surgiu como grande promessa do futebol brasileiro e logo se transferiu para a Europa, onde atuou e foi campeão em clubes como Shaktar Donetsk (Ucrânia), Bayern de Munique (Alemanha) e Juventus (Itália). Na última temporada ele defendeu o Los Ageles Galaxy – EUA.

Ele também disputou a Copa do Mundo de 2018, na Rússia e pela Seleção Brasileira, junto com lateral Marcelo e o meia Renato Augusto, que também são jogadores do Fluminense.