Fluminense confirma permanência de Digão e apresenta Hudson

Matéria publicada em 17 de janeiro de 2020, 19:40 horas

Rio de Janeiro – O Fluminense anunciou de forma oficial que o zagueiro Digão segue no clube até 2022. O zagueiro de 31 anos rescindiu seu contrato com o Cruzeiro e assinou com os tricolores. O jogador exaltou o acerto com o clube que o revelou no futebol.

– É um momento de muita felicidade. Esse é o lugar onde me sinto bem, me sinto em casa. Estou muito feliz em assinar esse contrato com o clube. Espero poder corresponder ao máximo, vou dar minha vida como sempre fiz. Acredito que será um ano muito produtivo, vamos colocar o Fluminense no lugar onde ele merece estar, brigando por títulos – disse.

Entre o fim do Campeonato Brasileiro e o acerto com o Fluminense, Digão recusou proposta do futebol árabe, além de sondagens de outros clubes brasileiros. Esta será a terceira passagem do defensor pelas Laranjeiras. São 159 jogos com a camisa tricolor, com nove gols marcados.

Com o retorno de Digão, o técnico Odair Hellmann ganha mais uma opção no setor. Sem poder contar com Nino, na Seleção olímpica, e Frazan, lesionado, Matheus Ferraz e Luccas Claro devem forma a zaga titular na estreia do Campeonato Carioca, neste domingo (19), contra a Cabofriense, em Bacaxá.

Hudson se apresenta no Fluminense: “Projeto com pessoas sérias”

Outra novidade no Fluminense nesta sexta-feira foi a apresentação oficial do volante Hudson, que chega por empréstimo do São Paulo. O jogador disse que está com expectativas de “participar de um projeto com pessoas sérias” e falou sobre o desejo de ajudar o Tricolor Carioca neste ano.

– Sei a responsabilidade que é vestir essa camisa, que a torcida anseia por vitórias e por brigar lá em cima. E é isso que espero fazer aqui no Fluminense. Oportunidade em um grande clube. Participar de um projeto competente, com pessoas sérias – disse.

O jogador de 31 anos, que disputou 32 jogos pelo São Paulo em 2019, ainda destacou as qualidades que a torcida vai poder observar quando ele estiver em campo.

– Tenho desarme e marcação como primeiras características, mas também chego no ataque. O volante moderno tem que ser assim: fazer muito bem as duas funções, tanto ofensivas quanto defensivas – afirmou.