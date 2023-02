Fluminense dá chapéu no Vasco e encaminha contratação de Lelê - Diário do Vale

Matéria publicada em 28 de fevereiro de 2023, 15:23 horas

Destaque do Voltaço na temporada, atacante deve se apresentar após o Carioca

Rio – O Fluminense passou à frente do Vasco na disputa pela contratação do atacante Lelê, do Voltaço. Destaque do Campeonato Carioca deste ano, com nove gols marcados em nove jogos, o atleta já está no Rio de Janeiro para acertar os últimos trâmites da negociação e acertar com o Tricolor das Laranjeiras. O jogador será transferido após o término do Estadual.

O acordo foi selado em uma reunião realizada nesta segunda-feira (27).Inicialmente, o Vasco já tinha feito um acordo com o Itaboraí Profute para assinar um termo de compromisso e encaminhar a contratação do atleta no fim do Carioca. Porém, o peso de disputar a Libertadores da América foi decisivo na escolha de Lelê. Os valores do empréstimo chegam a R$ 500 mil reais, com opção de compra de R$ 4 milhões.

Confira a nota do Fluminense sobre o contrato:

“O Fluminense FC assinou pré-contrato com o atacante Lelê. O atleta, que se apresentará ao clube após o término do Campeonato Estadual, chegará por empréstimo junto ao Itaboraí Profute até o final de 2023, com opção de aquisição em definitivo dos seus direitos.”

Lelê pertence ao Itaboraí Profute e está emprestado ao Voltaço. O atleta é o artilheiro isolado do Campeonato Carioca, com nove jogos e nove gols, superando os números de atacantes renomados como Gabigol, Pedro, Germán Cano, Pedro Raul e Tiquinho Soares. Além do Estadual, Lelê também ajudou o Voltaço a garantir sua classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, marcando contra o Falcon-SE.