Fluminense demite Fernando Diniz

Rio de Janeiro – Fernando Diniz não é mais o treinador do Fluminense. Após a derrota para o Flamengo, neste domingo (23), no Maracanã, que manteve o clube na lanterna do Brasileirão, e uma longa reunião nesta segunda-feira (24), a diretoria tricolor decidiu decretar o fim da passagem do técnico nas Laranjeiras.

Contestado pela torcida nas últimas semanas, Fernando Diniz admitiu no domingo que houve relaxamento da equipe depois dos títulos da Libertadores e da Recopa. Quatro dias antes, após a derrota para o Cruzeiro, ele havia afirmado que seu time foi “muito leniente” após as conquistas.

Diniz vai receber do clube multa rescisória entre R$ 6 milhões e R$ 7 milhões.