Fluminense derrota Voltaço por 7 a 0 no Maracanã - Diário do Vale

Matéria publicada em 18 de março de 2023, 18:51 horas

Rio – A goleada sofrida pelo Voltaço na segunda partida da semifinal do Campeonato Carioca, contra o Fluminense, não fez justiça à boa campanha feita pelo clube na competição.

Depois de ganhar por 2 a 1 a primeira partida, no Raulino de Oliveira, o Tricolor de Aço tomou um gol logo aos três minutos, no Maracanã, se perdeu em campo e acabou goleado por 7 a 0 pelo Tricolor das Laranjeiras.

E ainda por cima, Germán Cano, que fez quatro dos sete tentos do Flu, superou Lelê – já negociado para o time das Laranjeiras – na corrida pela artilharia do Estadual.

O Voltaço agora se concentra na Copa do Brasil, onde segue para terceira fase depois de vencer, fora de casa, o Atlético Goianiense, e se prepara para a Série C do Brasileirão, onde estreia no dia 2 de maio contra o Pouso Alegre.

O jogo

O primeiro gol do Tricolor saiu logo aos três minutos, quando Samuel Xavier aproveitou cruzamento de Keno. Atordoado pelo gol, o Voltaço não entrou no jogo. Um distraído Ricardo Sena fez toque de mão aos sete minutos; Arias cobrou colocando na área, Nino cabeceou e Cano aproveitou o rebote da defesa de Vinícius para fazer o segundo.

O Voltaço tentou ir pra cima para reagir, mas deu errado. Alexander, aos 23, Martinelli, de cabeça, aos 39, e Cano, de novo, aos 47, deram os números da primeira parcial.

Na segunda etapa, Cano marcou mais duas vezes, aos cinco minutos, de pênalti, e aos quarenta, depois de um passe açucarado de Keno. E ficou nisso.