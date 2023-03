Fluminense é campeão, Voltaço avança à semi e Resende cai - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de março de 2023, 07:24 horas

Em jogo repleto de emoções, o Fluminense venceu o Flamengo de virada, por 2 a 1, e conquistou a Taça Guanabara no Maracanã. Após um primeiro tempo de predomínio rubro-negro, o time de Fernando Diniz soube se reinventar para virar o jogo diante do maior rival. Os gols foram marcados por Cebolinha pelo lado rubro-negro, enquanto Cano e Giovanni fizeram para o Flu. Já o Voltaço garantiu a classificação às semifinais ao empatar em 3 a 3 com Boavista. E o Resende confirmou o rebaixamento, com mais uma derrota, a nona na competição. Dessa vez o time perdeu para o Audax, por 2 a 0.

Fluminense vira sobre o Flamengo e fica com o Taça Guanabara

Em um jogo repleto de emoções, com direito a virada, o Fluminense venceu o Flamengo na noite de quarta-feira (8), no Maracanã, e garantiu o primeiro lugar da tabela e de quebra o título da Taça Guanabara. Após a primeira etapa de predomínio rubro-negro, o time de Fernando Diniz soube se reinventar para virar o jogo diante do maior rival. Os gols foram marcados por Cebolinha pelo lado rubro-negro, enquanto Cano e Giovanni fizeram para o Flu. O resultado confirma o bom momento tricolor e aumenta sobre o Flamengo de Vítor Pereira.

A virada do Fluminense foi construída na etapa final. Antes do intervalo, o Flamengo foi melhor e abriu o placar com um golaço de Everton Cebolinha. Após o intervalo, o domínio foi Tricolor, que não abriu mão de suas características e virou o placar. O gol da virada foi marcado aos 39 minutos.

Nas semifinais do Carioca, que serão disputadas a partir de domingo, Flamengo e Fluminense atuarão com a vantagem do empate em pontos ganhos e saldo de gols. Ou seja, dois resultados iguais ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols. A definição dos jogos será nesta quinta, com a partida entre Vasco e Bangu, em São Januário.

Volta Redonda empata, vai às semifinais e deixa Botafogo fora

Bacaxá – O Volta Redonda está nas semifinais do Campeonato Carioca. A equipe da região confirmou a classificação com um empate em 3 a 3 diante do Boavista, na noite desta quarta-feira (9), em Bacaxá. Com o resultado, o Boavista conseguiu escapar da degola e rebaixou o Resende.

Jogando fora de casa, o Voltaço saiu na frente. A zaga do Boavista bobeou, Pedrinho arrastou a bola em velocidade e tocou para Luizinho, sem marcação, bater firme e fazer 1 a 0. O Boavista empatou pouco antes do intervalo, em um chutaço de Peu. No segundo tempo, o Voltaço abriu 3 a 1 com Bruno Barra, em uma linda cabeçada em arco para tirar do goleiro, e Luciano Naninho, após linda assistência de peito de Lelê. Mas o Boavista foi valente e empatou com dois gols do zagueiro Kevem em lances de bolas paradas pingadas na área.

Com vaga garantida nas semifinais, o Volta Redonda agora aguarda o jogo entre Vasco e Bangu, nesta quinta-feira, para saber se vai terminar em 3º ou 4º lugar. Se o Vasco empatar ou vencer, o Voltaço vai pegar o Fluminense, campeão da Taça Guanabara. Se o Vasco perder, o adversário será o Flamengo. Os jogos de ida das semifinais serão domingo ou segunda-feira.

Resende é derrotado pelo Audax Angra e está rebaixado no Carioca

O Resende foi derrotado por 2 a 0 pelo Audax Angra na noite desta quarta-feira (8), no Estádio Luso Brasileiro, pela 11° rodada do Campeonato Carioca. Emerson Urso e Higor Leite marcaram os gols do jogo.

Com o resultado, o Alvinegro termina o Estadual na 12° posição e está rebaixado. O clube terá que disputar a Série A2 no segundo semestre de 2023.

Antes, o Gigante do Vale terá a Série D do Campeonato Brasileiro, com estreia dia diante do Vitória-ES, entre os dias 5 e 7 de maio, fora de casa.