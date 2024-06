Fluminense e Vasco se enfrentarão na final da Copa Voltaço Sub-14

Barra do Piraí – Após uma semana de grandes jogos pelos gramados da região, a Copa Voltaço Sub-14, considerada uma das principais competições da categoria no Brasil, conheceu neste sábado (1), no Royal Sport Club, em Barra do Piraí, os seus finalistas.

A grande final da Série Ouro da competição será disputada às 10h, de domingo (2), no Estádio Raulino de Oliveira, no clássico carioca entre Fluminense e Vasco. Os meninos do time de Guerreiros, chegaram à final após vencerem por 1 x 0, o Botafogo, no outro clássico regional na semifinal. Já a garotada do Gigante da Colina superou o Cruzeiro, por 2 x 0, na decisão por pênaltis.

O ingresso para a final da Copa Voltaço Sub-14 será 1 kg de alimento não perecível e a entrada deverá ser feita pelo setor branco do estádio.

Gustavo Guy, conselheiro do Voltaço e um dos organizadores da competição, comemorou o sucesso e o alto nível técnico da Copa.

“A Copa Voltaço está sendo um grande sucesso, até agora não tivemos nenhum atleta lesionado com gravidade. São mais de 700 atletas envolvidos, 28 clubes e tivemos jogos com nível técnico elevado, que decididos nos detalhes, disse o organizador. “Fico feliz pelo alto nível dos jogos de todas as equipes participantes, Fluminense e Vasco realizaram boas campanhas e tenho a certeza de que farão um grande jogo na final de domingo, no Raulino”, completou Guy.